Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В Москве завершилась регистрация участников на «Сбер Зеленый марафон»

Александр Ведяхин: ИИ поможет россиянам подготовиться к «Зеленому марафону»
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве завершилась регистрация на «Сбер Зеленый марафон», а в регионах она продолжается до 30 мая, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, искусственный интеллект поможет желающим подготовиться к марафону и стать лучшей версией себя.

«GigaChat выступит сразу в нескольких ролях — персонального тренера и нутрициолога. Он проанализирует вашу физическую подготовку, составит индивидуальный план тренировок на основе тематического пространства «ЗОЖ» и поможет подготовить себя к забегу», — сказал он.

В этом году «Сбер Зеленый марафон» пройдет 30 мая в 60 городах России. Впервые марафон пройдет в новом формате и станет фестивалем бега и музыки.

Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования направят в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На эти деньги будут открыты программы подготовки к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!