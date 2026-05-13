В Москве завершилась регистрация участников на «Сбер Зеленый марафон»

В Москве завершилась регистрация на «Сбер Зеленый марафон», а в регионах она продолжается до 30 мая, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, искусственный интеллект поможет желающим подготовиться к марафону и стать лучшей версией себя.

«GigaChat выступит сразу в нескольких ролях — персонального тренера и нутрициолога. Он проанализирует вашу физическую подготовку, составит индивидуальный план тренировок на основе тематического пространства «ЗОЖ» и поможет подготовить себя к забегу», — сказал он.

В этом году «Сбер Зеленый марафон» пройдет 30 мая в 60 городах России. Впервые марафон пройдет в новом формате и станет фестивалем бега и музыки.

Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования направят в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На эти деньги будут открыты программы подготовки к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.