Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Россиянам раскрыли, когда на самом деле запускается болезнь Альцгеймера

Врач Сейфуллаев: болезнь Альцгеймера часто запускается в 40-45 лет
Shutterstock/FOTODOM

Болезнь Альцгеймера запускается за 15–20 лет до первых симптомов, часто в 40-45 лет. Об этом RuNews24.ru рассказал преподаватель кафедры хирургических болезней Университета «Синергия», челюстно-лицевой хирург Фуад Сейфуллаев.

«Это кардинально меняет подход к профилактике. Мы перестали называть ее «старческим слабоумием», потому что нашли корни в метаболическом здоровье среднего возраста», — отметил эксперт.

По его словам, недуг провоцируют «ленивый» образ жизни, сахарным диабет и хроническое воспаление, в том числе нарушения лимфатического дренажа мозга. Врач подчеркнул, что болезнь можно отсрочить на десятилетия. В этом помогают интенсивная физическая нагрузка, контроль инсулинорезистентности, нормализация сна для выведения токсичных белков из мозга и когнитивный резерв через социализацию.

Исследователи, опубликовавшие работу в журнале Neurology, до этого установили, что регулярная умственная активность и доступ к образовательным ресурсам на протяжении всей жизни могут значительно снизить риск развития деменции. Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее заболевание мозга, при котором постепенно ухудшаются память, мышление и способность выполнять повседневные задачи. Одной из главных причин симптомов считаются патологические изменения в мозге, включая накопление белков амилоида и тау.

Ранее был назван популярный продукт, снижающий риск развития болезни Альцгеймера на 27%.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и уроки по работе с ИИ. Что нового к утру 13 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!