Россиянам раскрыли, когда на самом деле запускается болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера запускается за 15–20 лет до первых симптомов, часто в 40-45 лет. Об этом RuNews24.ru рассказал преподаватель кафедры хирургических болезней Университета «Синергия», челюстно-лицевой хирург Фуад Сейфуллаев.

«Это кардинально меняет подход к профилактике. Мы перестали называть ее «старческим слабоумием», потому что нашли корни в метаболическом здоровье среднего возраста», — отметил эксперт.

По его словам, недуг провоцируют «ленивый» образ жизни, сахарным диабет и хроническое воспаление, в том числе нарушения лимфатического дренажа мозга. Врач подчеркнул, что болезнь можно отсрочить на десятилетия. В этом помогают интенсивная физическая нагрузка, контроль инсулинорезистентности, нормализация сна для выведения токсичных белков из мозга и когнитивный резерв через социализацию.

Исследователи, опубликовавшие работу в журнале Neurology, до этого установили, что регулярная умственная активность и доступ к образовательным ресурсам на протяжении всей жизни могут значительно снизить риск развития деменции. Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее заболевание мозга, при котором постепенно ухудшаются память, мышление и способность выполнять повседневные задачи. Одной из главных причин симптомов считаются патологические изменения в мозге, включая накопление белков амилоида и тау.

Ранее был назван популярный продукт, снижающий риск развития болезни Альцгеймера на 27%.