Россиянам объяснили, как выбрать натуральную клубнику

Большое количество ос у прилавка с клубникой должно насторожить, поскольку аромат плохих ягод часто маскируют, поливая продукт подслащенной водой, которую очень любят насекомые. Об этом «Москве 24» рассказала диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Она также посоветовала оценивать внешний вид ягод перед покупкой: натуральные редко имеют идеально ровную форму. Кроме того, хорошая клубника должна обладать сладким и насыщенным ароматом с земляничными нотками.

«Магазинную ягоду, как правило, фасуют в специальные прозрачные лотки. Перед покупкой стоит внимательно осмотреть его со всех сторон, чтобы клубника была без следов плесени. Кроме того, не должно быть сильных помятостей – нередко сверху кладут красивые ягоды, а снизу – все остальные», – добавила Белоусова.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что официальные поставки клубники из Китая сертифицирует Роспотребнадзор. Однако, по его словам, не стоит чересчур увлекаться такой ягодой.

