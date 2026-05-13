Профессор объяснила, как защитить зрение во время отдыха и работы на даче

Профессор Шилова: очки помогут защитить зрение во время отдыха и работы на даче

Ношение солнцезащитных очков во время отдыха или работы на даче поможет сохранить зрение. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, ультрафиолетовое излучение может спровоцировать ожог внешних слоев роговицы, в результате чего появятся боль, светобоязнь, слезотечение и ощущение инородного тела в глазу. Эксперт также призвала защищать глаза при работе с химикатами и садовой техникой и использовать защитные строительные очки из прочного поликарбоната.

Кроме того, важно не поддаваться желанию потереть уставший или зачесавшийся глаз грязными руками.

«На даче они постоянно контактируют с землей и песком, в которых обитает огромное количество бактерий, грибков и паразитов. Если роговица была даже микроскопически поцарапана, например, пылинкой, а затем в нее попала грязь, может развиться кератит или язва роговицы, что очень тяжело поддается лечению», — отметила Шилова.

Офтальмолог центра «Зрение» Искандер Баширов до этого рассказал «Газете.Ru», что часть бытовых привычек может привести к инфекциям и травмам, которые снижают зрение надолго. По его словам, самые тяжелые истории чаще всего начинаются с контактных линз. Так, сон в линзах сокращает поступление кислорода к роговице, и воспаление развивается быстрее.

