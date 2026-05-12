Россиянам объяснили, как настольные игры влияют на психику

Настольные игры способны влиять не только на настроение, но и на физическое состояние человека. Как сообщил в интервью газете «Взгляд» врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук, во время игры снижается уровень стресса, расслабляются мышцы, нормализуются дыхание и пульс, а мозг активнее вырабатывает дофамин и серотонин.

«Я часто назначаю настольные игры в качестве инструмента мягкой психокоррекции — особенно в семейной терапии и при работе с тревожными расстройствами. Игра возвращает нас в безопасное «детское» пространство, где нет реальной угрозы, но есть понятные правила», — отметил специалист.

Кроме того, существует связь с холестерином. Хронический стресс люди часто заедают простыми углеводами и жирами. Когда пациент получает удовольствие от настолок, тяга к нездоровой еде как к антидепрессанту падает, добавил он.

Врач-невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия до этого говорила, что настольные игры могут быть эффективным инструментом для поддержания когнитивного здоровья, помогая замедлять возрастные изменения и тренировать память, внимание и мышление.

