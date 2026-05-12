Мужчины похитили девочку с праздника, изнасиловали и бросили у канала

В Индии девочка вышла попить воды на празднике и была изнасилована

Девочка из Индии была похищена мужчинами с праздника. Об этом сообщает TMV.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Во время семейного мероприятия 11-летняя школьница пошла набрать воды к стойке, расположенной недалеко.

Когда она оказалась на месте, двое мужчин стали угрожать ей ножом, схватили и силой увели. Позже ребенка привезли в безлюдное место за пределами деревни и подвергли групповому изнасилованию. В процессе ей постоянно угрожали, чтобы она никому ничего не рассказала.

После надругательства ее бросили около канала и скрылись. Несовершеннолетняя смогла добраться до дома, несмотря на серьезные травмы. Рассказать о пережитом она смогла только на следующий день.

После обращения в полицию сотрудники оперативно задержали подозреваемых, ими оказались 25-летние местные жители. Сейчас они находятся под стражей и проводится расследование.

