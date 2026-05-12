В Киевской области сменили начальника полиции

Новым главой полиции Киевской области стал Андрей Рубель, он сменил на этом посту Анатолия Щадило. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В заявлении говорится, что 12 мая начальник полиции страны Иван Виговский представил личному составу Андрея Рубеля. На встрече также присутствовали руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник, главы структурных и территориальных подразделений полиции, представители органов местной власти и самоуправления.

«Виговский поблагодарил <...> Щадило за службу и проведенную работу в регионе, а также подчеркнул ключевые задачи, стоящие сегодня перед полицией Киевской области», — рассказали в пресс-службе.

Рубель, в свою очередь, выразил благодарность министерству внутренних дел Украины и руководству Нацполиции за оказанное ему доверие. Он назвал свое назначение начальником полиции Киевской области большой ответственностью и пообещал, что вместе с коллегами будет работать для обеспечения безопасности жителей.

Ранее у департамента контрразведки Службы безопасности Украины сменился глава.

 
