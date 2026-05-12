Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Врач объяснил, чем чревато употребление немытых орехов

Врач Котов: орехи необходимо тщательно мыть и просушивать
Dream79/Shutterstock/FOTODOM

Орехи — это сельскохозяйственная культура, проходящая долгий путь от плантации до прилавка. За это время на их поверхности скапливаются пыль, экскременты грызунов и патогенные бактерии, в том числе сальмонелла, предупредил в интервью РИАМО врач Семен Котов.

Кроме того, по его словам, при нарушении условий хранения орехов, могут образоваться афлатоксины — яды плесневых грибков.

«Употреблять орехи прямо из упаковки категорически нельзя. Их необходимо промывать проточной водой, а в идеале — замачивать на несколько часов. Это смоет грязь, химикаты, которыми обрабатывают скорлупу от вредителей, и разрушит фитиновую кислоту, мешающую усвоению микроэлементов. Затем орехи нужно просушить в духовке», — сказал эксперт.

Недавно ученые из Университета Барселоны выяснили, что скорлупа и зеленая оболочка грецкого ореха содержат мощные антиоксиданты — фенольные соединения и каротиноиды, которые могут защищать клетки от воспаления и повреждений.

По словам исследователей, полученные результаты показывают, что отходы производства грецких орехов могут иметь практическую ценность. Их потенциально можно использовать для создания пищевых добавок, косметических ингредиентов и даже биоразлагаемых упаковочных материалов.

Ранее эксперты назвали орех, способный поддержать здоровье сердца.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!