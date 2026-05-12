Врач объяснил, чем чревато употребление немытых орехов

Орехи — это сельскохозяйственная культура, проходящая долгий путь от плантации до прилавка. За это время на их поверхности скапливаются пыль, экскременты грызунов и патогенные бактерии, в том числе сальмонелла, предупредил в интервью РИАМО врач Семен Котов.

Кроме того, по его словам, при нарушении условий хранения орехов, могут образоваться афлатоксины — яды плесневых грибков.

«Употреблять орехи прямо из упаковки категорически нельзя. Их необходимо промывать проточной водой, а в идеале — замачивать на несколько часов. Это смоет грязь, химикаты, которыми обрабатывают скорлупу от вредителей, и разрушит фитиновую кислоту, мешающую усвоению микроэлементов. Затем орехи нужно просушить в духовке», — сказал эксперт.

Недавно ученые из Университета Барселоны выяснили, что скорлупа и зеленая оболочка грецкого ореха содержат мощные антиоксиданты — фенольные соединения и каротиноиды, которые могут защищать клетки от воспаления и повреждений.

По словам исследователей, полученные результаты показывают, что отходы производства грецких орехов могут иметь практическую ценность. Их потенциально можно использовать для создания пищевых добавок, косметических ингредиентов и даже биоразлагаемых упаковочных материалов.

