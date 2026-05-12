Россиянам дали советы, как наладить режим сна

Сомнолог Яковлев: для нормализации сна нужно исключить информационный фон
На фоне постоянного стресса возрастает риск столкнуться с бессонницей и другими нарушениями сна. Восстановить режим помогут несколько правил. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Дмитрий Яковлев.

Специалист объяснил, что для нормализации сна особенно важно исключить информационный фон, который влияет на сознание и напрягает общее состояние человека, а также убрать факторы, вводящие организм в стресс.

«Не акцентироваться на каких-то информационных поводах, факторах стресса хотя бы за час, а лучше два часа до сна. Убрать гаджеты, либо, если уже привыкли быть с гаджетами в руках, все-таки почитать какой-то более спокойный, развлекательный, отвлекающий контент для того, чтобы создать более спокойную обстановку при отходе ко сну», ― посоветовал врач.

Он добавил, что также следует стараться соблюдать режим сна. Необходимо ложиться и вставать в одно и то же время на протяжении всей недели, в том числе и в выходные дни.

Профессор, заслуженный врач Татарстана Эдуард Якупов до этого рассказал «Газете.Ru», что при нарушениях сна снотворные средства (гипнотики) допустимы только на короткий срок — как правило, не более месяца. По словам эксперта, если применять эти препараты дольше, то они могут нарушить структуру сна.

