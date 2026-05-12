Врач раскрыл, какие гормоны влияют на сон

Уровень гормонов в организме может влиять на процесс сна. Об этом Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению «Эндокринология», кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Так, по его словам, мелатонин помогает организму засыпать. Для его выработки нужны полная темнота, отказ от кофе и других возбуждающих напитков, а также от еды незадолго до сна. Врач также посоветовал не пользоваться гаджетами за два-три часа до сна и предварительно проветрить помещение.

Эксперт отметил, что проблема со сном может возникать не из-за нарушения выработки мелатонина, а из-за состояния щитовидной железы.

«При повышенной функции щитовидной железы, гипертиреозе, когда гормонов щитовидной железы много, будет нарушаться качество сна из-за перевозбуждения. Обмен ускоряется, человек становится перевозбудимым и плохо засыпает. При выраженном гипотиреозе, наоборот, человек подвержен сонливости. Он может засыпать днем или после обеда. Из-за этого потом возникают трудности с качеством сна ночью», — отметил Барсуков.

Кроме того, нормальному засыпанию могут мешать гормоны стресса — кортизол, адреналин, норадреналин. В связи с этим эксперт посоветовал соблюдать гигиену сна и ложиться примерно в одно и то же время.

Врач-невролог, психиатр Анастасия Журавская до этого рассказала «Газете.Ru», что деменцию часто связывают с генетикой, но она является лишь одним из факторов развития этой группы заболеваний. В частности, специалисты указывают на роль образа жизни. Деменция нередко возникает на фоне сосудистых нарушений или в сочетании с ними. Отсюда прямая связь нарушений памяти с образом жизни и здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Ранее были названы восемь ключевых факторов здорового старения.