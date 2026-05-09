Родственница знаменитой Тани Савичевой посетила парад Победы

Родственница знаменитой ленинградской школьницы Тани Савичевой, которая во время блокады вела дневник, посетила парад Победы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает канал «78».

Елизавета Савичева впервые смотрела парад не по телевизору. Она сказала, что для нее и ее семьи — это праздник и большая честь.

Девочка подчеркнула, что она будет передавать потомкам память о Великой Отечественной войне, о блокаде, как это делают ее родители.

Таня Савичева — советская школьница, которая с начала блокады Ленинграда вела дневник в записной книжке. Она потеряла почти всю семью в блокаду и сама не дожила до окончания войны.

В Санкт-Петербурге парад, посвященный 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, состоялся на Дворцовой площади. Командовал парадом врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко, принимал парад врио командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев.

Парад состоялся и в Москве на Красной площади. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Путин назвал начало ВОВ одной из самых скорбных дат в истории России.

 
