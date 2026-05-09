Москвичам напомнили об особенностях работы метро 9 мая

9 мая, начиная с 5:30 мск, станции метро в центре Москвы до окончания перекрытий работают только на вход и пересадку. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

В настоящее время закрыты на выход станции: «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии. Станция «Библиотека им. Ленина» работает только на пассажиров пересадку.

Кроме того, во время проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, возможны ситуативные ограничения на вход и выход на других станциях московского метро по требованию полиции.

В Москве 9 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ограничили движение в центре города. В дептрансе уточнили, что движение в центре столицы сегодня перекрыто с 5:00 и до окончания всех праздничных мероприятий, включая прохождение пеших парадных расчетов и церемонию возложения цветов. Обычно мероприятия завершаются к 11–12 часам дня, однако точное время снятия ограничений зависит от фактического окончания парада, уточнили в ведомстве.

