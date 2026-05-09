В российском регионе прошла первая в мире акция «Бессмертный полк» по бездорожью

Annegret Hilse/Reuters

На Чукотке прошел первый в мире «Бессмертный полк» на вездеходах по бездорожью. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По ее информации, участники акции на высокопроходимых машины пересекли заснеженные просторы с портретами героев, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Маршрут колонны пролегал по арктической тундре в окрестностях Анадыря.

Как рассказали организаторы мероприятия, слова которых приводит пресс-служба, в годы войны жители Чукотки самоотверженно работали в тылу, снабжая фронт оловом и продовольствием. Каюры на собачьих упряжках перевозили грузы из оленеводческих хозяйств на точки сбора. Сегодня же используются современные вездеходы, чтобы доставлять все необходимое в труднодоступные населенные пункты Чукотки, отметили организаторы.

«У многих наших водителей родные сражались за Родину. Мы решили почтить память всех героев и теперь планируем проводить такой заезд ежегодно, чтобы вовлекать молодежь и сохранять историю», — добавили организаторы.

8 мая представители украинской диаспоры попытались помешать проведению акции «Бессмертный полк» в Женеве.

Ранее стало известно, как россияне будут праздновать День Победы.

 
