В Воронежской области мошенники повесили на супругу бойца СВО заем почти под 300% годовых

В Воронежской области аферисты взяли на жену бойца СВО заем под 292% годовых

В Воронежской области жена участника СВО стала жертвой мошенников. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, неизвестные оформили на женщину микрозаем на сумму семь тысяч рублей. При этом процентная ставка составляла 292% годовых.

«Денежные средства перечислены на банковскую карту жителя Кемеровской области», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Так как женщина сделку не заключала и деньги не получила, прокуратура обратилась в суд, чтобы признать договор недействительным. Суд вынес решение в пользу россиянки.

До этого в Бурятии задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве. 28-летний россиянин представлялся юристом и говорил бойцам СВО и их семьям, что помогает с решением правовых вопросов.

На деле он обманывал людей. Так, сказав одной клиентке, что работа будет стоить 15 тысяч рублей, под разными предлогами выманил у нее 380 тысяч. Другой пообещал победу в деле, но суд бы и без его помощи встал на ее сторону.

Всего от пострадавших он получил 640 тысяч рублей. Этими деньгами он гасил свои кредиты.

Ранее мошенники создали сотни сайтов для кражи денег у участников СВО.