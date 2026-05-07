Россиянку отправили на принудительные работы за комментарии про День Победы

Жительницу Смоленской области осудили за реабилитацию нацизма в соцсетях
Жительницу Смоленской области приговорили к двум годам принудительных работ за оскорбительные комментарии о Дне Победы в социальных сетях. Об этом сообщила прокуратура региона на официальном сайте.

Приговор также предусматривает изъятие в пользу государства 5% зарплаты, которую осужденная будет получать на принудительных работах, и трехлетний запрет на администрирование сайта и публикацию материалов онлайн.

В пресс-релизе ведомства уточняется, что 29-летняя женщина признана виновной в публичной реабилитации нацизма с использованием интернета (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до пяти лет.

Суд установил, что на протяжении двух лет (в 2022 и 2023 годах) подсудимая накануне 9 мая писала в открытых пабликах комментарии, в которых выражала явное неуважение к обществу и презрительно-негативное отношение к Дню воинской славы России — Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Смоленский областной суд пришел к выводу, что своими действиями женщина нарушала моральные нормы по сохранению исторической памяти о подвиге советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Статья 354.1 («Реабилитация нацизма») появилась в Уголовном кодексе России в 2014 году. Она предусматривает ответственность за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, одобрение преступлений нацизма, а также за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Большинство уголовных дел по этой статье связаны с публикациями граждан в социальных сетях.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за глумление над символами Победы.

 
