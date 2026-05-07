Россиянам рассказали, обязательно ли мыть яйца перед приготовлением

Фабричные яйца, которые продаются в магазинах, чаще всего не нужно мыть, поскольку они проходят промышленную обработку. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они пояснили, что санитарные нормы не позволяют выкладывать на прилавок небезопасные продукты, поэтому на птицефабриках яйца дезинфицируют щадящими способами. Поэтому яйца без загрязнений, которые будут варить вкрутую, долго жарить или использовать в выпечке, дополнительно мыть не нужно.

«Если скорлупа кажется грязной или яйцо пойдет в блюдо с неполной термической обработкой, его можно аккуратно вымыть прямо перед использованием. Именно здесь важно слово «перед». Не за день, не после покупки, не «чтобы лежало чистеньким», а непосредственно перед тем, как оно окажется в кипятке, на сковороде или в тесте», — добавили в сообщении.

Специалисты предупредили, что фермерские и домашние яйца могут не проходить промышленную санитарную обработку, поэтому на поверхности скорлупы могут быть реальные загрязнения. Такие продукты важно мыть перед приготовлением с помощью специальных средств.

Доктор биологических наук, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева до этого рассказала «Газете.Ru», что мыть яйца перед приготовлением — это не имитация чистоты, а реальная мера профилактики сальмонеллеза. По словам эксперта, на поверхности скорлупы могут находиться различные микроорганизмы, в том числе патогенные сальмонеллы, которые легко попадают на руки, кухонные поверхности и другие продукты.

