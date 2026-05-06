Стало известно о состоянии пациента, упавшего на рельсы метро в Москве

В Москве девушка, оказавшаяся на рельсах серой ветки метро, впала в кому

После аварии на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро в больницу попала девушка. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным источника, инцидент произошел на станции «Бульвар Дмитрия Донского». На рельсы упала девушка.

После произошедшего ее госпитализировали, на данный момент пострадавшая находится в коме.

Авария произошла вечером на южном участке серой ветки. Из-за упавшего на рельсы пассажира временно увеличились интервалы между поездами, но в скором времени график движения восстановили.

До этого в Петербурге на станции метро «Шушары» на рельсы упал человек. В результате от конечной до «Международной» временно остановили движение. Позже движение возобновили.

Еще один подобный случай произошел на участке от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов». Попавшего под состав успешно извлекли, после чего поезда продолжили курсировать в привычном графике.

Ранее в Петербурге школьник упал на рельсы в метро.