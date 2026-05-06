В Саранске три «бизнесмена» инвестировали в бордель и пошли под суд

В Саранске осудили 12 человек, организовавших бордель
Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

В Мордовии вынесли приговор организованной группе преступников, создавших бордель на территории региона. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, всего в процессе участвовали 12 человек из разных регионов. Они сняли цокольное помещение на улице Маринина в Саранске. Трое из них вложили в «бизнес» деньги, на которые внутри сделали ремонт, купили мебель и другие необходимые для функционирования борделя вещи, в том числе и джакузи.

Для «работы» наняли более десяти девушек, которые под видом услуг массажа оказывали клиентам непристойные услуги.

Во время обысков в салоне и в квартирах фигурантов обнаружили средства связи, карты и деньги на сумму около миллиона рублей.

Вину организаторы признали. В зависимости от роли каждого, им назначили штрафы в размере от 236 до 480 тысяч рублей. Помимо этого, у них конфисковали имущество стоимостью от одного до трех миллионов рублей.

Ранее в Нижнем Новгороде сняли полуголую девушку, выбравшуюся из борделя во время рейда.

 
