Хирурги провели десятки сложных операций, чтобы заработать на пациентах

В бельгийской Фландрии хирурги принуждали десятки человек делать операции, которые были малоэффективными или не нужны были вовсе. Об этом сообщает HLN со ссылкой на расследование.

По данным издания, группа ортопедов выслушивала пациентов с болями в спине и сразу же предлагала операцию. При этом медики оказывали на людей давление и иногда даже не проводили физический осмотр. Причиной такого лечения становилась финансовая выгода.

Один из репортеров, проводивших расследование, записался на консультацию к одному из подозреваемых. Специалист почти не задавал вопросов о состоянии пациента и сразу предложил хирургическое вмешательство.

Позже репортер обратился к другому ортопеду. Тот заявил, что операция малоэффективна и не рекомендовал обращаться к этому варианту лечения.

В расследовании журналисты также затронули тему инъекционных методов лечения болей в спине. Отмечается, что в некоторых случаях ортопеды прописывают именно их, так как они «финансово более привлекательны» для врачей. Убедительных доказательств того, что такие инъекции помогают при хронических болях в пояснице, мало.

Ранее подмосковные врачи вытащили из желудка девочки ком волос размером с кокос.