Зарубежные эксперты посетили Московскую неделю моды

Модельеры высоко оценили работы российских дизайнеров Московской недели моды
Пресс-служба Московской недели моды

Эксперты моды из Азии, Европы, Африки и Латинской Америки высоко оценили работы российских дизайнеров на Московской неделе моды, сообщает пресс-служба недели моды.

О дизайнерах-участниках Московской недели моды написали китайский и турецкий Vogue, греческий Harper's Bazaar, испанский InStyle и другие.

«Образы из новой коллекции получились театральными и драматическими: корсеты, кринолины, драпировки, кокетливые банты и волнующие декольте. В таких нарядах легко почувствовать себя королевой», — написали в китайском Vogue.

Также итальянское издание Libero отметило национальный культурный код российских дизайнеров.

«Бренд Surovaya обращается к традиции оберегов и верований, используя символику как отправную точку для создания силуэтов и деталей отделки», — написало издание.

Кроме того, издание Chosun из Южной Кореи отметило образы для весеннего гардероба, турецкий Vogue выделил работы Кузьмы Петрова-Водкина, а греческий Harper's Bazaar назвал работы молодых российских дизайнеров новой классикой.

 
