Сбер обновил «Умный дом»

«Умный дом» Сбера получил весеннее обновление
Сбер сообщил о весеннем обновлении «Умного дома», в котором появились новые функции и гибкое управление, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь пользователь сможет создавать сценарии «Умного дома» через диалог с колонкой Sber. При создании сценария ИИ-помощник GigaChat запустит диалог и уточнит, как и когда должно срабатывать устройство.

Также появился новый режим «Я дома/Я не дома», с помощью которого пользователь сможет настраивать сценарии работы «Умного дома» в зависимости от нахождения дома. Новый режим позволит экономить электроэнергию и ресурсы, если пользователь активировал режим «Я не дома».

Кроме того, теперь пользователь может разделить источники света на основные и дополнительные и гибко настроить их работу.

В Сбере сообщили, что также был обновлен интерфейс в мобильном приложении.

«Мы уходим от модели, где пользователь подстраивается под устройства. Теперь наши умные девайсы с ГигаЧат сами адаптируются под человека. За последний год пользователи создали более 100 тысяч персональных ИИ-сценариев умного дома. При этом в их создании в два раза чаще отдается предпочтение голосовой настройке через умную колонку Sber, чем через мобильное приложение», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

 
