Латвийская полиция завела дело против депутата из-за плаката с приглашением на субботник

Telegram-канал «ANDREJS PAGORS LIVE»

Латвийская полиция начала административный процесс в отношении депутата Елгавской думы, члена партии «Русский союз Латвии» Андрея Пагора из-за плаката, которым он приглашал поучаствовать в субботнике на братских захоронениях. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

«Маразм крепчает. Сегодня с утра я наконец-то получил свое долгожданное письмо от полиции за плакат на русском языке во время субботника», — рассказал Пагор.

По его словам, ему инкриминируют статью «об использовании в общественных местах символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления»

Пагор задался вопросом, что латвийская полиция сочла преступлением — плакат на русском языке или сам субботник, который проводился в местах захоронения воинов, которые победили нацизм.

Депутат повесил на забор плакат с надписью «Субботник. Кто если не мы». Пагор отметил, что полиция в Латвии становится инструментом борьбы с политическими конкурентами.

В начале года в Латвии начал действовать запрет на изучение русского языка как второго иностранного в местных школах.

Ранее депутат Рижской думы рассказал, что в Латвии хотят запретить русские имена и фамилии.

 
