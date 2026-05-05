Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Робот-пассажир вызвал задержку рейса в Калифорнии

UPI: в Калифорнии рейс задержали из-за робота на борту самолета
ABC7 News

Робот-пассажир вызвал задержку рейса в Калифорнии, пишет UPI.

Владелец робота Эйли Бен-Абрахам купил для него отдельный билет. Представитель авиакомпании Southwest Линн Лансфорд пояснила, что сначала возникла проблема с размещением робота в салоне — он находился у прохода, что нарушало правила провоза крупной ручной клади, поэтому его пересадили к окну.

Однако затем сотрудники обратили внимание на литиевую батарею устройства. Она превышала допустимые нормы безопасности авиакомпании. В итоге батарею изъяли и конфисковали, после чего самолет наконец вылетел. Общее время задержки рейса из-за этого составило один час и две минуты.

Бен-Абрахам подтвердил, что робот благополучно добрался до Сан-Диего, а затем и до Чикаго, где должен был выступать на конференции Digestive Disease Week. Батарею отправили отдельно — экспресс-почтой.

Ранее американку с лишним весом заставили купить дополнительное место в самолете.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!