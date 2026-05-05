В Минздраве Ростовской области оценили риск заражения школьников туберкулезом

Минздрав: риска заражения туберкулезом в школе № 61 в Ростове-на-Дону нет

В Минздраве Ростовской области опровергли возможность заражения учеников туберкулезом в школе №61 Ростова-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«У двух детей с инфильтративным туберкулезом легких болезнь протекает в закрытой форме — без бактериовыделения», — говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что именно бактериовыделение является фактором эпидемиологической опасности.

Отмечается, что заболевших детей госпитализировали, в школе проведена заключительная дезинфекция. Контактировавшие с заболевшими детьми сотрудники школы и ученики прошли обследование. Сейчас учебное заведение работает штатно.

5 мая Минздрав по Ростовской области сообщил, что у двух учеников школы №61 Ростова-на-Дону выявили туберкулез.

В феврале-марте 2026 года проводилось плановое обследование учеников этой школы на туберкулез, в результате которого у двоих детей выявили инфильтративный туберкулез легких. Он уточнил, что у детей отсутствовало бактериовыделение, что исключило риск заражения окружающих. Детей отправили в стационар для лечения.

