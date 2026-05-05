Два случая туберкулеза выявили в школе в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону госпитализировали двух школьников, у которых нашли туберкулез
Туберкулез выявили у двух учеников школы №61 в Ростове-на-Дону, их госпитализировали. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.

По информации собеседника агентства, в феврале-марте 2026 года проводилось плановое обследование учеников этой школы на туберкулез, в результате которого у двоих детей выявили инфильтративный туберкулез легких. Он уточнил, что у детей отсутствовало бактериовыделение, что исключило риск заражения окружающих. Детей отправили в стационар для лечения.

Кроме того, 17 апреля была проведена дезинфекция в школе и по месту жительства заболевших.

«Все контактные лица прошли обследование, новых случаев заболевания не выявлено,» — уточнил представитель Минздрава.

В самом учебном заведении агентству сообщили, что риска для здоровья учащихся и сотрудников школы № 61 нет — она работает в штатном режиме.

До этого сообщалось, что российские ученые нашли способ заставить бактерии туберкулеза «самоуничтожаться». Открытие может помочь вернуть эффективность существующим препаратам и усилить борьбу с устойчивыми формами заболевания.

Ранее глава Минздрава РФ рассказал о победе над эпидемической угрозой туберкулеза.

 
