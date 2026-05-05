Число погибших при атаке ВСУ на Чебоксары выросло до двух

Baza: в Чебоксарах при атаке ВСУ погибли два человека, еще 34 пострадали

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары увеличилось до двух человек, еще 34 пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Среди пострадавших, по данным источника, есть ребенок. Всех раненых госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь в больницах города. На месте ударов экстренные службы проводят аварийно-спасательные работы. В республике сохраняется угроза новых налетов.

Администрация города призвала жителей не покидать дома, отойти от окон и не выходить на балконы.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах после атаки ВСУ пять человек получили осколочные ранения, в том числе от стекла. Еще троих госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары дважды за сутки. Ночью 5 мая обломки беспилотника повредили торговый центр. Утром дрон врезался в жилую многоэтажку. В городе приостановлено движение общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Что происходит в столице Чувашии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Чувашии допустили введение режима ЧС.