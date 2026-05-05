Спортсмен Голубков заявил о важности поддержки Путина для паралимпийцев

Российские паралимпийцы столкнулась с серьезными ограничениями на Паралимпийских играх-2026, однако все равно показала высокий результат. Об этом заявил в интервью журналисту Марии Чадиной для проекта «Громче слов» двукратный чемпион Паралимпийских игр 2026 года Иван Голубков.

«Даже массажистов не допустили. Сказали, мол, зачем вам. В Олимпийской деревне я жил один», — отметил Голубков.

При этом российская сборная, представленная всего шестью участниками, заняла третье место в общемедальном зачете, завоевав восемь золотых наград.

«Понятно, что физически наши шансы были намного меньше, чем у той же самой команды из КНР или США. Но мы показали хороший результат», — подчеркнул Голубков.

Спортсмен также рассказал о пути к победе на турнире. В первой спринтерской гонке он допустил ошибку и занял 19-е место, однако позже завоевал золото.

«Всю жизнь шел к этой медали. Я был в шоке после первой гонки. Но утром встал с холодной головой — тихо, спокойно, как удав, на старте. Ну и все четко сделал», — поделился Голубков.

Отдельно чемпион напомнил, что статус паралимпийцев в России был уравнен с олимпийцами благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина.

«Президент вышел с предложением, и правительство поддержало — уравнять призовые. Сейчас чемпионам выплачивают пожизненную стипендию», — отметил Голубков. «Он достоин этого», — сказал паралимпиец, говоря о посвящении спортсменами своих медалей президенту России.

В интервью спортсмен поделился и личной историей — он вырос в детском доме, и нашел свою биологическую мать в подростковом возрасте. «У нас общение по сей день — такое, по праздникам», — рассказал Голубков.

Также чемпион обратился к молодым людям с инвалидностью с напутствием: «Старайтесь подниматься всегда вверх, не делать шаг назад. И не будьте злыми».