Суд заменил наказание экс-главе Марий Эл Маркелову на принудительные работы
Суд в Рязанской области заменил бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову наказание в виде лишения свободы за коррупцию на принудительные работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно документам, суд удовлетворил ходатайство Маркелова о замене лишения свободы принудительными работами. Однако прокуратура обжаловала это решение, поэтому оно пока не вступило в силу. Апелляционная инстанция рассмотрит представление прокурора в мае.

Маркелов руководил Марий Эл с 2001 по 2017 год, а в апреле 2017 года был задержан. В феврале 2021 года Нижегородский районный суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 млн рублей за взятки, превышение должностных полномочий, а также незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Вину он не признал.

В декабре 2022 года Росимущество обратило в доход государства 138 объектов недвижимости, включая земельные участки, принадлежавших экс-главе республики и связанным с ним лицам.

В конце апреля суд арестовал мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который подозревается в превышении полномочий и получении крупной взятки. В Следственном комитете России уточнили, что суд также обязал мужчину выплатить штраф в размере 30 млн рублей. На имущество фигуранта наложили арест на общую сумму свыше 23,5 млн рублей.

Ранее бывший чиновник Россельхознадзора попал за решетку из-за взятки.

 
