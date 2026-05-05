«Проблема не в зрении»: врач о мерцающих точках перед глазами

Врач Котов: рябь перед глазами может быть связана с неврологическими проблемами

Мелкие мерцающие точки перед глазами, напоминающие помехи старого аналогового телевизора, многие связывают с проблемами со зрением. Однако зачастую это не так, сообщил в беседе с РИАМО врач Семен Котов.

«Проблема кроется не в сетчатке или стекловидном теле глаза. Офтальмологические обследования при таком состоянии показывают абсолютную норму. Это неврологическое расстройство, вызванное гипервозбудимостью зрительной коры головного мозга», — объяснил специалист.

При таком состоянии, по его словам, нервная система перестает адекватно фильтровать фоновые сигналы и начинает транслировать в сознание непрерывный сенсорный мусор.

На помощь в данном случае приходят нейромодулирующие препараты для снижения корковой активности, а также специальные оптические фильтры, добавил Котов.

Кандидат медицинских наук, кардиолог Александр Шишонин до этого говорил, что нехарактерные головокружения и «мушки» перед глазами могут быть признаками плохого кровоснабжения мозга.

Нарушение мозгового кровообращения (НМК) — это состояние, при котором в головной мозг или его часть поступает меньше крови, что может привести к необратимым повреждениям тканей, пояснил он.

