Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

«Проблема не в зрении»: врач о мерцающих точках перед глазами

Врач Котов: рябь перед глазами может быть связана с неврологическими проблемами
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Мелкие мерцающие точки перед глазами, напоминающие помехи старого аналогового телевизора, многие связывают с проблемами со зрением. Однако зачастую это не так, сообщил в беседе с РИАМО врач Семен Котов.

«Проблема кроется не в сетчатке или стекловидном теле глаза. Офтальмологические обследования при таком состоянии показывают абсолютную норму. Это неврологическое расстройство, вызванное гипервозбудимостью зрительной коры головного мозга», — объяснил специалист.

При таком состоянии, по его словам, нервная система перестает адекватно фильтровать фоновые сигналы и начинает транслировать в сознание непрерывный сенсорный мусор.

На помощь в данном случае приходят нейромодулирующие препараты для снижения корковой активности, а также специальные оптические фильтры, добавил Котов.

Кандидат медицинских наук, кардиолог Александр Шишонин до этого говорил, что нехарактерные головокружения и «мушки» перед глазами могут быть признаками плохого кровоснабжения мозга.

Нарушение мозгового кровообращения (НМК) — это состояние, при котором в головной мозг или его часть поступает меньше крови, что может привести к необратимым повреждениям тканей, пояснил он.

Ранее россиянам назвали первые звоночки развития проблем со зрением.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!