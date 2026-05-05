Россиянам рассказали, как отличить обычную усталость от серьезной болезни

Врач Волкова: постоянная усталость может быть симптомом серьезного заболевания
Многие россияне в мае сталкиваются с усталостью, что считается нормой, так как в это время года организм перестраивается после зимы, адаптируется к изменению погоды, а также сталкивается с нехваткой свежих овощей, фруктов. В то же время постоянная усталость может сигнализировать о серьезном заболевании – как физическом, так и психическом. Насторожиться нужно, если она сопровождается другими тревожными симптомами, рассказала 360.ru завотделением профилактики Одинцовской областной больницы врач-терапевт Галина Волкова.

По ее словам, в мае часто сбиваются циркадные ритмы из-за изменения светового дня. Также на состоянии сказывается накопленная усталость. Если человеку достаточно полноценно выспаться, прогуляться, заняться легкой физической активностью для возвращения чувства бодрости – значит, он здоров.

«Если же усталость не проходит, дополнительно появляются слабость, одышка, боль в какой-то из частей тела, резкие изменения в весе, то в этом случае лучше обратиться к врачу, — подчеркнула Волкова. — Такие симптомы могут указывать на скрытую болезнь или воспалительный процесс в организме».

Сезонная усталость также не должна мешать человеку радоваться жизни, поэтому обычно отпуска или нескольких дней отдыха достаточно для возвращения хорошего настроения, отметил психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Анатолий Абашин. В противном случае, по его словам, можно предположить депрессию.

«При депрессии человека ничего не радует. У пациента пропадает интерес к жизни, отсутствуют сон и аппетит, появляются тяжелые мысли о себе, жизни, будущем, согласно теории о триаде депрессии», — пояснил психолог, призвав в таком случае обратиться к специалисту.

Причиной апатии и усталости могут стать также выгорание или эмоциональное истощение, которые провоцируют хронический стресс и отсутствие положительных эмоций от работы. В этом случае возникает чувство бессмысленности рабочих задач, раздражение и отстраненность, которые не проходят даже после отдыха.

При тревожных симптомах и сохранении усталости лучше всего пройти весенний чек-ап – к примеру, профилактический медосмотр, доступный по ОММС, заключили специалисты.

