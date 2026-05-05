В России стали отказываться от «теневого» привлечения иностранцев

Работодатели в России в первом квартале текущего года чаще отказывались от «теневого» привлечения иностранной рабочей силы. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, передает ТАСС.

«В частности, на 36,9% возросло число лиц, имеющих разрешения на работу (около 214 тыс.)», — говорится в сообщении.

Согласно статистическим данным, выросло количество иностранных граждан с действительными документами для осуществления трудовой деятельности на территории России.

До этого сообщалось, что большинство опрошенных российских компаний (76,5%) вообще не работают с сотрудниками-нерезидентами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Актион Бухгалтерия» (есть у «Газеты.Ru»). Лишь 13,1% работодателей продолжают привлекать иностранную рабочую силу, а еще 3% начали делать это только в последнее время.

Основными источниками рабочей силы остаются государства Центральной Азии, прежде всего Узбекистан и Таджикистан. Попытки привлечения работников из более дальних стран (Индии, Кубы и др.) пока носят точечный характер и не стали массовым решением кадровых проблем.

Ранее сообщалось, что в России усилят контроль за доходами иностранных работников.