Россиянам назвали профессии с акцентом на удаленку

Специалист Якубова: для ряда профессий удаленка остается приоритетной формой
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

В России сохраняется спрос на удаленный формат работы, который, однако, в последнее время меняет роль на рынке труда. Чаще его используют как гибрид в сочетании с офисным форматом, при этом в ряде профессий такой тип занятости остается приоритетным, рассказала RT руководитель Центра развития карьеры образовательной платформы «Нетология» Нина Якубова.

По ее словам, компании стремятся сохранить возможность полной удаленки для сотрудников, задачи которых легко оцифровать и контролировать по результату. В том числе это специалисты сферы IT, клиентской поддержки, работники маркетплейсов.

«Удалённый формат концентрируется в профессиях, где результат измерим и может быть оценён через понятные KPI, а выполнение задач не требует ручного труда и физического применения приборов и инструментов», — пояснила Якубова.

Если же работа сотрудника требует взаимодействия с командой, привлечения к каким-либо офлайн-мероприятиям, то в этом случае чаще предлагается гибридный формат работы, отметила специалист. Это, в частности, распространяется на менеджеров проектов, продуктовых и операционных специалистов, HR.

В целом сегодня удаленный формат работы используется как инструмент для удержания сотрудников, однако при этом компании выдвигают для них более чёткие правила и требования. В то же время именно такой формат позволяет работодателям привлекать специалистов из регионов, находящихся в декрете, родителей и людей с ограниченными возможностями, заключила эксперт.

В Роскачестве до этого «Газете.Ru» сообщили , что сокращение доли удалённых вакансий — это не временная коррекция на российском рынке труда, а устойчивый тренд пересмотра модели занятости. Большинство российских компаний уже ужесточили требования к присутствию на рабочем месте. Работодатели поняли, что контролировать эффективность дистанционно сложно, а корпоративная культура и коммуникация в гибридном формате сильно проседают, если с ними не начать работать грамотно.

При этом полностью удалёнка сохранится в основном в IT и digital-сфере, отметили эксперты Роскачества.

Россиянам ранее рассказали о праве уйти на удалёнку из-за обострения аллергии весной.

 
