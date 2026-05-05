Ортопед объяснила, как стоматология помогает в избавлении от храпа

В некоторых случаях помочь избавиться от храпа способен стоматолог, который может выявить анатомические и функциональные причины нарушений дыхания во время сна и предложить щадящие методы коррекции. Об этом радио Sputnik рассказала стоматолог-ортопед, специалист по лазерной стоматологии Марина Гудиева.

По словам эксперта, зачастую храп возникает из-за возрастных процессов в ротовой полости или из-за функциональных изменений верхних дыхательных путей. Снижение тонуса мягкого неба и структур, окружающих его, становится причиной их чрезмерной подвижности в период сна. Такие изменения провоцируют вибрацию тканей при прохождении воздуха, что и сопровождается храпом.

«Врач-стоматолог может влиять на эти изменения без хирургического вмешательства — с помощью лазерной терапии. Под действием лазера происходит уплотнение и сокращение коллагеновых волокон в тканях мягкого неба, за счет чего просвет верхних дыхательных путей становится более стабильным и, как следствие, уменьшаются проявления храпа», — объяснила стоматолог.

Она подчеркнула, что такую процедуру проводят амбулаторно, поэтому в анестезии нет необходимости. В большинстве случаев стандартный курс состоит из трех процедур с интервалом в три недели. Однако в порой заметного эффекта удается добиться уже через два сеанса.

Специалист добавила, что после прохождения курса пациенты отмечают улучшение качества сна и уменьшение проявлений храпа. При этом реабилитация после лазерной терапии проходит быстро и не предусматривает серьезных ограничений. В первые дни важно отказаться от употребления горячих блюд и напитков, а также соблюдать другие предписания врача.

Детский отоларинголог, слип-эндоскопист «СМ-Клиника» для детей Анастасия Вишнякова до этого предупреждала, что храп у детей может быть не просто особенностью сна, а сигналом о возможных проблемах со здоровьем, которые могут негативно отразиться на развитии ребенка. По ее словам, редкие случаи храпа при простуде или насморке не вызывают серьезных опасений, однако регулярность говорит о возможной патологии.

Ранее врач объяснил, почему храп приводит к хронической усталости.

 
