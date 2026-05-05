Стало известно, когда москвичи увидят пик звездопада Майские Аквариды

Москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Майские Аквариды в ночь на среду, 6 мая, в целом весенний звездопад продлится до 28 мая. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она уточнила, что источником метеорного потока является комета Галлея, во время широкого максимума потока может появляться до 30 метеоров в час, в пик — до 40 вспышек в час.

«Однако их скорость окажется довольно высокой – более 60 километров в секунду, поэтому все будет происходить быстро. Зато благодаря такому разгону метеоры смогут оставлять в небе яркие и длинные светящиеся следы», — уточнила Рублева.

По ее словам, за явлением лучше наблюдать примерно с 02:00 до 04:00, смотреть нужно на юго-восточную часть неба, где над горизонтом восходит созвездие Водолея. Для лучшего обзора рекомендуется уехать на природу, подальше от городских огней.

Накануне сообщалось, что ночью 3 мая в России можно было увидеть звездопад Майские Аквариды.

