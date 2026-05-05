Эндокринолог Подхватилина назвала причины «омоложения» диабета

Удаленный формат работы назвали одной из причин более частого выявления диабета у трудоспособных жителей России. Об этом в интервью ТАСС заявила врач‑эндокринолог, старший лаборант кафедры госпитальной терапии им. академика Сторожакова ИКМ Пироговского университета Анастасия Подхватилина.

«Конечно, нельзя не отметить повсеместное распространение удаленной работы. И это — катастрофа! Нам все сложнее тратить энергию и все легче ее получать. Все чаще на прием приходят пациенты с сахарным диабетом 2-го типа трудоспособного возраста, и, если наши новые привычки сидячего образа жизни и любви к сладким продуктам останутся такими же, эта цифра будет только расти», — сказала она.

Подхватилина сравнила прежние модели поведения и текущие: раньше люди старшего поколения чаще добирались до рынков пешком, в качестве досуга выбирали активные игры, а личный транспорт встречался реже. Сейчас же многие используют такси, каршеринг и доставку еды. Врач объяснила, что при таком режиме организму сложнее «расходовать» получаемую с пищей энергию, в том числе глюкозу.

При этом эндокринолог подчеркнула, что сам по себе только рацион и недостаток движения не гарантируют развитие болезни: диабет 2‑го типа формируется по сложному многокомпонентному механизму, где важны и наследственность, и условия жизни. Но в разных обстоятельствах один и тот же генетический риск проявляется по‑разному, поэтому сегодня распространенность диабета значительно выше, чем десятилетия назад, в том числе среди молодых.

Еще один фактор риска для молодежи врач связала с доступностью продуктов, богатых легкоусваиваемыми углеводами: более дешевые варианты вроде «белого» хлеба и простые в приготовлении недорогие макаронные изделия чаще оказываются в рационе.

Ранее вице‑премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что сахарный диабет «омолаживается» и теперь его выявляют у трудоспособных граждан.