Появилась информация о пострадавшем при стрельбе возле Белого дома

Fox News: раненым при стрельбе возле Белого дома оказался несовершеннолетний
В результате стрельбы возле Белого дома в Вашингтоне пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщил заместитель директора Секретной службы США Мэтт Куинн, передает Fox News.

«Подозреваемый ранил несовершеннолетнего очевидца. Ребенок не получил травм, угрожающих жизни, и находится на лечении в больнице», — уточнил Куинн.

При этом замдиректора в ответ на вопрос, имел ли инцидент отношение к президенту США Дональду Трампу, заявил, что не стал бы строить догадки. Однако Куинн пообещал, что Секретная служба это выяснит.

Стрельба произошла на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, неподалеку от Белого дома и рядом с Монументом Вашингтону. На месте происшествия ведется расследование, территория оцеплена.

25 апреля стрельба произошла в Вашингтоне во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал Дональд Трамп. Сообщается, что вооруженный мужчина попытался проникнуть в помещение и начал стрелять, в результате чего был ранен сотрудник Секретной службы. Нападавшего задержали на месте, президент не пострадал.

Ранее американист описал политические последствия очередного покушения на Трампа.

 
