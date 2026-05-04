В США арестовали женщину, переехавшую 11 утят

В США 64-летнюю Беверли Сасберри обвинили в жестоком обращении с животными по 11 пунктам. По данным офиса шерифа, она намеренно задавила 11 утят возле своего дома, находясь за рулем автомобиля, пишет New York Post.

Двое прохожих стали свидетелями того, как женщина за рулем красного Honda Accord не только сбила утят, но и несколько раз разворачивалась, чтобы повторно переехать их. Выжить удалось лишь матери и двоим утятам — они увернулись от колес.

Женщина призналась, что она переехала птиц, потому что была расстроена «беспорядком», который те устроили во дворе. Через несколько дней после инцидента заместители шерифа заметили автомобиль подозреваемой, остановили его и арестовали женщину.

«Мы не относимся к делам о жестоком обращении с животными легкомысленно», — подчеркнули в полиции.

