Психолог объяснила, почему просмотр порно разрушает реальную близость

Регулярный просмотр порнофильмов формирует у человека нереалистичные установки: идеальные тела, отсутствие неловкости и предсказуемая кульминация. В жизни же возбуждение не возникает по щелчку и часто требует эмоциональной близости. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог, сексолог, член ОППЛ Наталья Аверина.

Привыкнув к многократно усиленным ощущениям порноактеров, реальный контакт начинает казаться скучным, возникает ощущение, что чего-то постоянно не хватает, отметила эксперт. Первыми признаками проблемы, по ее словам, является трудность с сексуальным включением в паре — желание пропадает даже при наличии симпатии.

Другой симптом — эмоциональная отстраненность: вместо того чтобы проживать момент с партнером, человек начинает его мысленно сравнивать с увиденным на экране. В итоге смотреть со стороны становится проще, чем участвовать самому, предупредила Аверина.

Психолог Родион Чепалов до этого говорил, что для некоторых людей порнография — это эпизодический способ усилить фантазии, поддержать либидо или снять напряжение, и в таком случае она не обязательно несет вред. Однако проблема начинается тогда, когда порно подменяет собой живую близость.

Ранее ученые развеяли популярный миф о вреде просмотра порно.

 
