Ветврач назвал главные причины эпидемии кошачьей астмы в России

В России зафиксировали настоящую эпидемию астмы у кошек – владельцы питомцев массово жалуются, что животные чихают, задыхаются и странно ведут себя без видимых причин. Причем болезни возникают даже у не склонных к аллергиям питомцев – это связано с постоянным раздражением рецепторов носа и стрессом, объяснил 360.ru ветврач Владимир Уражевский.

Рецепторы животных страдают из-за оседающих на шерсти частичек ароматических веществ. Провоцируют астму самые разные факторы – от строительной пыли до парфюма, включая различные аромадиффузоры, отдушки и так далее.

«Причиной астмы у кошек может быть и строительная пыль, и сигаретный дым в том числе, поэтому не рекомендуется курить в присутствии животных», — пояснил ветврач.

Выявить проблемы с дыханием у питомца можно по некоторым характерным симптомам – так, кошка может начать делать странные движения и пытаться откашляться. При первых же признаках болезни важно максимально очистить помещение, убрать всю химию с сильными запахами, особенно – цитрусовыми. Также следует каждый день проводить влажную уборку. Важно учитывать, что причиной астмы могла стать плесень – например, если кошка, живущая в частном доме, гуляет в старом сарае, где есть этот один из самых опасных аллергенов, предупредил специалист.

По словам Уражевского, именно отдушки чаще всего вызывают у животных астматические приступы и хроническое воспаление нижних дыхательных путей. Причем астма не лечится – максимум можно рассчитывать на облегчение симптомов, отметил ветеринар. Обычно питомцам прописывают препараты, включая гормональные. Также рекомендуют убрать из дома все аллергены, яркий парфюм, использовать только качественные продукты и в меру.

До этого ветеринар Евгений Цыпленков также отмечал, что весной кошки могут сталкиваться с астматическими проявлениями на фоне аллергической реакции на пыльцу березы и других растений, которая попадает в квартиру при проветривании и заносится с улицы на одежде. Ветеринар подчеркнул, что при появлении симптомов удушья у кота важно вовремя обратиться к врачу – он поможет подобрать противоаллергические препараты, включая антигистаминные средства.

