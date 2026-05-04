В 41 регионе России задержали подпольных оружейников

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) при сотрудничестве министерства внутренних дел (МВД) и Росгвардии в ходе совместных мероприятий в 41 регионе России задержали 150 подпольных оружейников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.

Задержаны 150 нелегальных оружейников. Отмечается, что злоумышленники в том числе занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия. В дальнейшем свое оружие они продавали.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились в период с февраля по март. Из незаконного оборота силоивики изъяли 364 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства: четыре пулемета, семь гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабина и ружья, а также 185 гранат, более 36 кг взрывоопасных веществ (тротил, порох) и более 31 тысячи патронов.

Удалось прекратить работу 41 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 41 российском регионе, в том числе в Москковском регионе.

Ранее сообщалось, что в Бородино накрыли подпольную оружейную мастерскую.

 
