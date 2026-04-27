СМИ пишут, что один из топ-менеджеров «Яндекса» найден мертвым

V1: найден погибшим топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер
Топ-менеджер зарубежного направления «Яндекса», 42-летний гражданин Литвы Сергей Лойтер найден погибшим под Волгоградом, сообщает портал V1.

По информации издания, его тело нашли среди пропавших без вести рыбаков, отправившихся на Волгу на моторной лодке 24 апреля.

Авторы публикации уточнили, что Лойтер вместе со своим тестем, крупным волгоградским бизнесменом и застройщиком Александром Назаровым, отравились на небольшой моторной лодке рыбачить в районе хутора Громки в Светлоярском районе. Во время рыбалки они попали в шторм и пропали. Позже в этот же день на берегу Волги нашли тело одного из рыбаков. Им оказался житель Светлоярского района и личный водитель бизнесмена Игорь Прохоров.

«Предварительно они возвращались обратно и либо перевернулись, либо обо что-то ударились», — поделился собеседник агентства.

25 апреля были обнаружены еще двое пропавших, среди них был Лойтер. Тело Назарова ищут до сих пор.

До этого в марте двое подростков решили устроить ночной переход по льду Волги и пропали. В экстренные службы обратилась мать одного из мальчиков. Женщина рассказала, что дети отправились пешком со стороны Нижней террасы в сторону Ленинского района. Они планировали перейти реку по льду ночью, домой они не вернулись.

Ранее спасатели сняли шашлычников со льдины на Волге.

 
