К поискам подростков на Волге привлекут водолазов

В МЧС сообщили о привлечении водолазов к поискам двух подростков в Ульяновске
Водолазов могут быть привлечены к поискам двух пропавших подростков, которые переходили Волгу в Ульяновске. Об этом сообщается в Telegram-канале главное управление МЧС по региону.

«Глубина (реки) варьируется от 20 до 30 метров, рассматривается возможность привлечения тяжелых водолазов», — говорится в публикации.

В МЧС отметили, что инспекторы государственной инспекции по маломерным судам обследовали на судне с воздушной подушкой возможное местонахождение детей, но детей не нашли.

23 марта стало известно, что в Ульяновске спасатели ищут двух подростков, которые устроили ночной переход по льду Волги и пропали. В экстренные службы обратилась мать одного из мальчиков. Женщина рассказала, что подростки отправились пешком со стороны Нижней террасы в сторону Ленинского района. Дети планировали перейти реку по льду ночью, домой они не вернулись.

Ранее в Астраханской области семилетний мальчик провалился под лед на глазах у прохожих.

 
Шахматист может похудеть на 7 кг за турнир. Как сжечь тысячи калорий, не двигаясь с места?
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!