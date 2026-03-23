Россиянам объяснили, как ввести в свой распорядок дня спорт для похудения

Возвращаться к физическим нагрузкам для похудения после перерыва важно постепенно, согласно принципу умеренности. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог и биохимик Валерия Ромашина.

По ее словам, для улучшения метаболизма подойдут плавание, йога или прогулки пешком по лестнице. Такая активность позволит мышцам сжигать энергию даже в состоянии покоя, если заниматься ей регулярно и получать удовольствие от процесса.

«Основа здоровой кожи и стройности — это синергия питания и лимфодренажа. Я лично наблюдала, как простые ежедневные прогулки в сочетании с миндальным маслом дают лучший результат для тургора кожи, чем дорогостоящие аппаратные процедуры на фоне хронического стресса и недосыпа», — заключила Ромашина.

Американские ученые до этого доказали, что строгая кетогенная диета с высоким содержанием жиров и низким уровнем углеводов может нормализовать уровень сахара в крови и улучшить работу мышц — по крайней мере, у мышей. Особенно выраженный эффект наблюдался при сочетании диеты с физическими нагрузками.

