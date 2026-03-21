В Москве отчим растлевал падчериц и попал под суд

Мужчина из Москвы получил срок за растление несовершеннолетних падчериц. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, мужчина, зависимый от алкоголя и наркотиков, в 2019 году женился на матери четверых детей, среди которых были две девочки. Уже в следующем году у пары появился сын.

Россиянин стал совершать преступления в 2023 году, в тот момент старшей девочке было 14 лет. Он мог без разрешения войти в ванную и тереть школьницу мочалкой. Ночью он залезал под одеяло и совершал действия сексуального характера.

Позже он «проявил интерес» к младшей девочке. Спустя время она заявила маме, что не может находиться с отчимом в одной квартире.

В результате в отношении матери составили протокол, так как она не воспитывала их должным образом. Девочку передали в семейный центр.

В отношении главы семьи возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к 13 годам лишения свободы.



