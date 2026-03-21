Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве отчим растлевал падчериц и попал под суд

В Москве мужчину осудили за растление падчериц
Shutterstock/271 EAK MOTO

Мужчина из Москвы получил срок за растление несовершеннолетних падчериц. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, мужчина, зависимый от алкоголя и наркотиков, в 2019 году женился на матери четверых детей, среди которых были две девочки. Уже в следующем году у пары появился сын.

Россиянин стал совершать преступления в 2023 году, в тот момент старшей девочке было 14 лет. Он мог без разрешения войти в ванную и тереть школьницу мочалкой. Ночью он залезал под одеяло и совершал действия сексуального характера.

Позже он «проявил интерес» к младшей девочке. Спустя время она заявила маме, что не может находиться с отчимом в одной квартире.

В результате в отношении матери составили протокол, так как она не воспитывала их должным образом. Девочку передали в семейный центр.

В отношении главы семьи возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к 13 годам лишения свободы.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!