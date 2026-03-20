Москвичей предупредили о мошеннических письмах от имени mos.ru

В проекте «Перезвони сам» дали рекомендации по защите персональных данных
В России фиксируются случаи мошеннических рассылок от имени портала mos.ru, сообщили эксперты проекта «Перезвони сам».

По данным экспертов, мошенники присылают письма с уведомлением о входе в учетную запись с неизвестного устройства, предлагая срочно связаться с технической поддержкой по указанному телефону.

«Однако по такому номеру отвечают не специалисты портала, а мошенники, которые под предлогом «проверки данных» пытаются получить доступ к личной информации», — рассказали эксперты проекта.

Также эксперты рассказали, что все вопросы с аккаунтами необходимо решать через официальную службу технической поддержки, а при получении любых сообщений о портале надо проверять отправителя, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать коды из SMS.

Напомним, информационный онлайн-проект «Перезвони сам» был создан в 2022 году правительством Москвы совместно с главным управлением МВД России по Москве.

 
