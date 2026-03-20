«Единую Россию» назвали законодательной опорой президента в парламенте

Владимир Васильев: «Единая Россия» помогла продлить материнский капитал до 2030 года
«Единая Россия»

Фракция «Единая Россия» является законодательной опорос президента РФ в парламенте, заявил заместитель секретаря генерального совета партии Владимир Васильев.

Он отметил, что партия законодательно обеспечила продления материнского капитала до 2030 года, а также льготной семейной ипотеки и выплат в 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка.

По словам Васильева, партия также помогла сохранить ежемесячное пособие многодетным семьям при повышении прожиточного минимума на 10% и другие поручения.

Васильев отметил, что эффект от точечной помощи многодетным семьям не заставит себя долго ждать.

«По поручению президента «Единая Россия» законодательно обеспечила увеличение до 27 тысяч рублей минимального размера оплаты труда, а также установила с 1 января индексацию пенсий работающим пенсионерам», — напомнил он.

По словам Васильева, это позволит сохранить возрастной потенциал.

Также Васильев назвал поддержку участников СВО и их семей одним из ключевых направлений законодательной работы партии. Он добавил, что с 2022 года в этой части было принято 157 законов.

 
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
