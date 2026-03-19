Адвокат предупредил об опасности покупок товара на улице с рук

Адвокат Багатурия: при покупке товара с рук есть риск столкнуться с подделкой

При покупке товара с рук на улице или в общественном транспорте есть риск столкнуться с подделкой, стоимость которой может оказаться в три раза больше цены на оригинал. При этом покупателя могут ввести в гипноз и обокрасть. Об этом в разговоре с РИАМО предупредил адвокат и бывший следователь Вадим Багатурия.

Эксперт напомнил, что пассажиры электричек зачастую видят продавцов, торгующих мелким товаром, таким как обложки на документы, канцелярия и даже техника. Однако приобретать вещи у таких людей опасно.

По словам адвоката, любые взаимодействия с нелегальными продавцами могут привести к двум итогам. Покупатели рискуют купить некачественный товар, стоимость которого значительно увеличена. Кроме того, торговцы могут ввести жертву обмана в состояние транса, а затем украсть у нее деньги и дорогие вещи.

«Это классика жанра, это так называемые «цыганские фокусы», которым уже не одна сотня лет. Поэтому, на мой взгляд, простая рекомендация — не покупать ничего у нелегальных торговцев независимо от их национальной или этнической принадлежности», — отметил специалист.

Врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого предупреждала, что при выборе косметики нужно внимательно изучать упаковку. На ней обязательно должны быть штрих-код, номер партии, срок годности, состав, данные производителя или официального импортера, а также условия хранения и способ применения средства. Отсутствие какой-либо информации должно стать поводом насторожиться.

Ранее в Роскачестве объяснили, почему опасно расплачиваться с помощью перевода.