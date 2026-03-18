Россиян предупредили о главных опасностях для здоровья в дачный сезон

В дачный сезон россияне рискуют столкнуться с различными инфекционными заболеваниями, вызванными укусами насекомых, грязной водой и нарушением правил гигиены. Об этом «Известиям» рассказал врач-инфекционист «Инвитро», кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

По словам специалиста, инфекции являются главной опасностью для дачников. При этом одним из основных рисков остаются клещи, укусы которых могут стать причиной заражения боррелиозом, клещевым энцефалитом и рядом других опасных для человека инфекций.

Отдельную угрозу также представляют кишечные инфекции, с которыми россияне сталкиваются после использования неочищенной воды и употребления немытых овощей и фруктов. В теплую погоду увеличивается риск заразиться бактериальными инфекциями, в числе которых дизентерия и сальмонеллез, а также паразитами.

Кроме того, по словам врача, в стоячих водоемах хорошо сохраняются энтеровирусы, например, вирус Коксаки. Употребление воды из таких мест или использование ее для приготовления блюд увеличивает риск заражения.

«В почве обитают бактерии, вызывающие столбняк, — клостридии. Они могут попасть в организм через повреждения кожи или раны, например при копании земли или работе на участке. Если человек не вакцинирован или давно не проходил ревакцинацию, риск заражения высок. Столбняк — редкое, но крайне опасное заболевание. Основная проблема — сильные мышечные спазмы, в критических случаях может развиться спазм диафрагмы и остановка дыхания», — предупредил он.

Инфекционист добавил, что обезопасить себя от заражения удастся с помощью соблюдения гигиены, защиты от насекомых, использования чистой воды и привычки мыть все плоды.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов до этого говорил в беседе с «Газетой.Ru», что перед началом летнего сезона дачу нужно проветрить, прогреть, а лишь затем приступить к разбору одежды и текстиля.

