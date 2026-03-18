Москвичам рассказали о погоде 18 марта

Переменная облачность ожидается 18 марта в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

«В течение дня Москва останется на южной периферии антициклона. Ожидается переменная облачность. Без осадков», — рассказал метеоролог.

По его словам, температура воздуха в российской столице составит от +9°C до +12°C. Ветер будет северо-восточный, скорость его порывов достигнет двух–семи метров в секунду.

Тишковец добавил, что показания барометров будут стабильными. Давление не должно превысить 758 миллиметров ртутного столба, уточнил он.

17 марта в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова сообщили, что в столичном регионе с начала месяца были побиты три температурных рекорда. На прошлой неделе — 12 марта — столбики термометров в Москве впервые за последние 148 лет показали 13,6ºС. На следующий день температура воздуха составила 15,1 ºС, 15 марта — 11,5 ºС. Как объяснил ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, причиной необычно теплой погоды стало нахождение города на западной периферии обширного антициклона с центром над Южной Сибирью.

