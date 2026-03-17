Росгидромет обучит волонтеров «Единой России» мониторингу паводков

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) проведет специальное обучение для волонтеров «Единой России» в преддверии паводкового сезона. Об этом сообщил уполномоченный по работе волонтерских групп партии в зонах чрезвычайных ситуаций Игорь Кастюкевич.

По его словам, активисты партии уже осуществляют мониторинг паводковой обстановки в регионах.

«Информация по стране аккумулируется, чтобы при изменении обстановки оперативно отреагировать — весь актив партии готов помогать МЧС», — приводятся его слова в Telegram-канале партии.

Кастюкевич уточнил, что волонтеры участвуют в профилактических мероприятиях. По его словам, они убирают снежные завалы, расчищают проходы к социальным объектам и сточным канавам, помогают одиноким жителям и многодетным семьям убирать снег во дворах и с крыш.

«На этой неделе вместе с Росгидрометом сформируем общий перечень по всей стране. Там, где не хватает рук, будут наши ребята. В ближайшее время Росгидромет проведет специальное обучение для волонтеров «Единой России», — добавил он.

Как рассказал Кастюкевич, группы группы активистов будут работать сменами по две недели.

«Учтем опыт Оренбургской области 2024 года, когда добровольцы и те, кто хотят помочь, интегрированы в существующую систему взаимодействия служб и ведомств. Тогда волонтеры не подменяют собой МЧС России и муниципалитеты, а дополняют их, логично встраиваясь и оперативно включаясь там, где это действительно необходимо», — заключил он.